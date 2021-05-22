金控533萬股東零股占三成 玉山國泰富邦金今年增最多

近一年多來零股與小股東發揮螞蟻搬象的功力，成為股價上漲重要動能，尤其是金融股成為存股熱門標的後，也帶動股東人數明顯攀升。據集保結算所統計，截至21日止，十五家金控合計股東人數將近533.5萬人，較去年底增逾10萬人以上，其中零股股東人數占新增數逾一半。今年新增前三強分別是玉山金（2884）、國泰金（2882）與富邦金（2881）。

集保公司21日資料顯示，開發金（2883）無論是總股東人數或是零股股東人數，都是金控第一位。開發金去年底的股東人數為56餘萬人，截至五月底已大幅攀高來到62.6萬人，是十五家金控中股東人數最多者，第二高是中信金（2891）的50.16萬人。

股東人數第三高也是年輕人最愛存股的玉山金，最新數字已達到47萬人，同樣攀新高，若加上第一金（2892）跟國泰金，合計已有五家金控的股東人數超過40萬人。

至於年輕人最愛的零股投資方面，持有不足一張的股東人數，同樣以開發金的16.7萬人最多，其次是中信金的15.3萬人，元大金（2885）的12.91萬人排第三。

超過十萬零股股東的還有國泰金、華南金（2880）、第一金等，合計起來共有六家。15檔金控總計共有154.4萬名零股股東，占整體金融股股東人數約29%。

不過若從今年前五月零股股東增減人數來看，十五家金控新增共高達5.4萬人，是今年金控整體增加十萬股東人數的54%，超過一半。零股股東人數急劇增加，意謂著若將來金控公司8月底前要召開股東會，零股股東若要參加，會場安排將是一大挑戰。

個別公司方面，增加最多的還是玉山金的8,166人，二、三名則由金控前股王國泰金與現任股王的富邦金擔當，各增加了6,896與5,278名零股股東。顯示高殖利率相對高的二任金融股股王，成為開放盤中零股交易的主要受惠者。

國泰金今年擬配發2.5元現金股利，冨邦金更配發金控史上最高的4元股利，其中含3元現金股利與1元股票股利。集保公司3月報告指出，雄踞多年金控獲利王的富邦金，去年並未擠進年輕人持股排行榜前20名，主因是其獲利雖高，但股價也相對較高，且股利配發率低，導致殖利率未勝過低價金融股，顯見在存股族心中，獲利高低不是選股條件，能配得出多少股利才重要。

今年二大金控龍頭都聽見投資人心聲，加大股利配發，加上盤中零股交易制度上路，高股價不再成為問題，也讓富邦金、國泰金今年前五月的零股股東人數迅速增加。