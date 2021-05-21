外資回補174億 台股強彈

台股昨（21）日在外資回補買超174億元下，指數大漲259點站回10日線，周線終止連二黑K收紅。法人指出，下周有機會挑戰季線與月線反壓，但要留意兩大變數，包括疫情是否進入四級警戒，以及MSCI明晟調降台股權重生效的外資調整程度。

美國初領失業金人數優於預期、10年期美債殖利率下滑帶動美股上漲，激勵台股昨日開高，加權指數盤中一度大漲388點，隨後漲幅收斂，終場仍上漲259點，收16,302點，成交量縮減至4,331億元。盤面當沖依舊盛行，當沖比僅微降至49.4%，僅次前日的50.7%，為史上第二高。全周來看，加權指數上漲474點與3%，為2月中以來最大漲點與漲幅，也因本周的強彈，台股今年來漲幅上升至10.6%，再度成為主要亞股最強。

台股強彈的功臣為外資，在連二賣之後昨日轉為買超174億元，全周也終止連二賣轉買超264億元，為1月中以來單周最大買超；昨日外資買超張數排名前五為長榮、中信金、鴻海、新光金與國泰金，均逾1萬張以上；對台積電也終止連二賣，轉買超3,675張。投信則賣超7億元、自營商買超3.8億元。

至於護盤有功的八大公股行庫，則趁台股走高終止連二買，轉賣超32.6億元。

因本周強力反彈，加權指數有望在下周挑戰季線16,533點與月線16,703點反壓，然而本土疫情無降溫跡象，法人圈正密切關察是否進入四級警戒，若進入四級警戒，法人評估，對產業面的直接衝擊不大，但恐影響投資信心。另外，MSCI明晟權重調整將生效，也是下周要觀察的因素。