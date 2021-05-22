股海自由行／碳中和概念股 有利可圖

台灣本土疫情急速增溫，原本雙北市升到三級警戒，周四擴增到全國第三級警戒，新增本土新冠肺炎確診病例維持200-300例。展望後勢，疫情擴散速度著實驚人，短期投資信心受挫，台股一度受到衝擊，指數回測至最低來到15,159點，所幸周二、三兩日指數反彈，暫時化解破底危機。然而確診病例區域有擴散跡象，未來危機能否化為轉機，端賴後續防疫是否得宜。

現階段值得留意的是半導體產能是否受到疫情影響。分兩個情境來說，若兩周後仍維持第三級防疫，疫情受到控制甚至減緩，半導體產業將以上下游供應鏈完整之優勢，維持高度成長，包括晶圓代工、封測廠將持續擴充產能，以因應終端需求旺盛。

若升級為第四級防疫，其實原有產線仍持續運轉，應無太大影響。晶圓廠主要位於竹科、中科、南科且為高淨度之無塵室，發生群聚感染的可能性極低，在國內半導體廠生產調控下，影響程度相對輕微；研發及產品線轉換受影響小但機率低；先進製程研發發展（2nm）及成熟製程產品線之轉換可能受疫情影響，產能擴充速度減緩及交期延長；若疫情發酵，長短料情形更加嚴重，可能加劇晶片短缺情形、代工價格可望再提升。

類股方面，短線受疫情影響，生技醫療防疫股轉強，7月國產疫苗可望到位；國內快速設立快篩站，相關疫苗與檢測概念股將持續走強，為短線主要焦點。

中長期需待疫情趨緩，本波跌深的半導體相關電子股回檔深，可望成為反彈要角。傳產原物料股以美國景氣概念股為主，基於美國疫苗施打普及，可望逐步達到群體免疫，預料美國將成為下半年最強成長經濟體，美國內需概念股可望成為反攻主流。

目前選股必須回到類股基本面，以長線保護短線。今年一個產業重要題材，在於中國大陸碳達峰政策的產業投資機會。中國中央經濟工作會議、十四五等文件不斷強調中國計劃於「2030年二氧化碳排放達到頂峰，2060年達到碳中和」，為了達到此一目標，預估大陸將針對發電、鋼鐵、非金屬礦、石化、營建和有色金屬等前六大碳排放偏高產業進行整改。

此外，大陸也將會著重扶植綠能產業的發展，相關產業趨勢與營運成長動能，必然領先其他產業。台灣有那些公司可分食這一巨大商機？又有那些產業有機會享有中國大陸政策外溢效益？將會是很重要題材，我們長期研究大陸市場，精解大陸政策制定背景及目標，以有效歸納方法與條理式邏輯推導，勾勒出相關政策對大陸總體經濟影響層次，未來中國碳中和概念股將為盤面上重要焦點，值得長線留意。（作者是台新投顧總經理）