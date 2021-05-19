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新冠肺炎衝擊台股 法人：三種操作策略趨吉避凶

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股震盪，三種操作策略。（元大投信／提供）
台股震盪，三種操作策略。（元大投信／提供）

台灣近期新冠肺炎確診人數爆增，台股受衝擊，元大投信研究團隊指出，台股近期走勢，仍深受新冠疫情變化影響，短期交投宜謹慎，惟本次台股修正非基本面所致，於疫情穩定後可望收復跌幅，穩健型投資人可藉由精選龍頭產業的台股基金，以定期定額方式分批投入；積極型的投資人可視自身風險屬性與商品適合度，透過槓桿或反向ETF短線操作。

觀察美股等國際主要股市經驗，可發現疫情爆發時，股市難免因市場利空消息而震盪走低，不過，只要企業營收模式未受疫情影響，在基本面不變的情況下，待新冠疫情和緩後，便可望回歸原先走勢，以美股為例，S&P 500指數等多檔指標指數，去年與今年皆一再創下歷史新高紀錄。

元大投信研究團隊指出，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，而優質龍頭企業往往抗跌領漲特質明確，修復能力強，適合作為低接標的，建議於台股修正之際，投資人可視自身風險屬性、投資習慣與需求區分為三種操作策略。

穩健型的投資人適合精選龍頭優質產業的台股基金，以定期定額方式分批長線布局，且若為台股主動型基金，可倚靠經理人專業與經驗，並視疫情影響及合理股價點位浮現與否擇時佈局，以目前台股主動型基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，其精選兼具成長力與高息之優質標的，投資人可把握台股修正時，布局大型龍頭企業。

積極型投資人可視自身風險屬性與商品適合度，透過槓桿或反向ETF短線操作，看多的投資人可透過元大台灣50正2（00631L）布局反彈；認為台股短線可能持續修正或有避險需求的投資人，可藉由元大台灣50反1（00632R）反向操作，或以反向ETF與黃金建立避險部位。

元大投信研究團隊表示，相較於個股買賣，台股槓桿或反向ETF交易成本較低，惟提醒台股受新冠疫情等不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，且槓桿或反向ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。

台股 元大投信

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