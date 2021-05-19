證交所：誠研、英瑞-KY及東華列為變更交易方法

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至5月31日外）2021年第1季財務報告相關處理為：

自5月20日起，誠研（3494）列為變更交易方法，英瑞-KY（1592）及東華（1418）併案列為變更交易方法，三洋紡（1472）採行分盤集合競價交易方式。

一、變更交易方法：誠研科技淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事，證交所已公告自5月20日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

二、併案列為變更交易方法：

1.英瑞國際上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查英瑞國際最近期公告申報的之財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，以及對其子公司與總經理及供應商簽訂之三方協議以沖轉應付帳款及資金貸與後餘額帳列其他應付款項-關係人部分，因未能取得足夠且適切證據出具保留結論，暨淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同細則第49條之1第1項第1、3款規定情事，證交所已公告自5月20日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法。

2.東華合纖上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查東華最近期公告申報之財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，暨淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同營業細則第49條第1項第1、3款規定情事，證交所已公告自5月20日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法。

三、採行分盤集合競價交易方式：三洋紡織纖維股份有限公司（公司代號：1472）之上市有價證券業經列為變更交易方法在案，其最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條之2第1項第4款規定情事，證交所已公告自110年5月20日起，將其列為變更交易方法之上市有價證券併採行分盤集合競價交易方式。