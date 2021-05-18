誠研20日起打入全額交割 英瑞、東華併案列為全額交割

臺灣證券交易所宣布，20日起將誠研（3494）打入全額交割，英瑞（1592）、東華（1418）併案列為全額交割，原已列為變更交易方法的三洋紡（1472），則併採分盤集合競價交易。

證交所表示，除申報期限至5月31日的14家金控公司外，已完成其餘上市公司第1季財報形式審閱，其中，誠研每股淨值低於5元，符合證交所營業細則第49條第1項第1款規定情事，公告自20日起打入全額交割。

英瑞因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，以及對其子公司與總經理及供應商簽訂的三方協議以沖轉應付帳款及資金貸與後餘額帳列其他應付款項-關係人部分，未能取得足夠且適切證據出具保留結論，加上每股淨值低於5元，20日起併案列為全額交割。

東華也會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性核閱報告，以及每股淨值低於5元，符合營業細則第49條第1項第1、3款規定情事，自20日起併案為全額交割。

此外，原已列為全額交割股的三洋紡，最新財報顯示每股淨值已低於3元，符合營業細則第49條之2第1項第4款規定，公告自20日起併採分盤集合競價交易方式。