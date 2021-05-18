面板雙虎強彈 外資狂買、合計買超97,861張

台股今（18）日收16,145.98點，大漲792.09點，三大法人齊買超，尤以外資買超221.34億元最高，連二買，統計外資買超前十大個股包括面板雙虎、晶圓代工雙雄、金控股都入列，電子股高達6檔，外資買超個股冠軍為群創（3481），單日外資買超達76,115張，另外買超友達（2409）21,746張，合計外資買超兩家面板公司達97,861張。

台股今日開高走高，一舉收復半年線、5日線、萬六大關，且創下史上單日最大漲點，三大法人買超298.17億元，外資買超221.34億元，投信買超12.72億元，自營商買超（合計）64.1億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是群創、聯電（2303）、華邦電（2344）、陽明（2609）、友達、國泰金（2882）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、永豐金（2890）、台積電（2330）等；面板雙虎、晶圓雙雄及3檔金控股都在外資買超前十大個股中，其中電子股占6檔，金融股3檔，傳產股僅1檔航運股，買超標的仍是以低價股為主。

外資買超冠軍為群創，單日外資買超76,115張，其次是買超聯電37,485張，買超第三大為華邦電，買超33,156張；面板雙虎是外資連續兩天大買超的個股，今日都以漲停板作收。

聯電今日收在漲停48.3元，上漲4.35元，居外資買超第二大個股，投信買超6,290張，自營商買超6,372張，合計三大法人買超50,147張。

另外，鴻海今日收107元，上漲8.8元，漲幅8.96%，外資今日買超鴻海16,504張，連五買，投信買超141張，連十買，自營商買超5,539張，合計三大法人買超22,184張。

台積電今日收在572元，上漲23元，漲幅4.18%，收復5日線，外資買超台積電8,961張，連三買，投信買超196張，連十買，自營商買超1,051張，連二買，合計三大法人買超10,208 張。

外資今日賣超前十大依序是宏碁（2353）、國喬（1312）、元大滬深300正2（00637L）、臺企銀（2834）、廣達（2382）、和桐（1714）、榮成（1909）、益航（2601）、緯創（3231）、中纖（1718）等；外資賣超宏碁16,794張居冠，其次是賣超國喬14,260張。