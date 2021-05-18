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證期局：防疫警戒升至第四級 台股也不休市
國內新冠本土疫情持續升溫，市場憂心防疫警戒若升至第四級，台股是否不開盤？證期局副局長蔡麗玲今（18）日首度明確表示，金管會請證交所邀及周邊單位延商，參酌國際上的作法，為維持市場信心，因此就算未來疫情加劇升至第四級，股市、期市都會正常運作，無論是否宣布停止上班，證券周邊單位與金融機構致力營運不中斷。
被問到若未來防疫警戒升至第四級，停止上班上課時，金融機構員工是否一定得上班，都不能停止上班嗎？蔡麗玲說，證券商、期貨商或投信投顧等業者，都深知金融業是一定不能中斷，業者也都有相關營運持運作規畫。
此外，蔡麗玲也說，參考國外經驗， 就算封城無論是證券市場或是期貨市場，也都是持續進行交易，因此金管會經過周邊單位與業者研商，朝此（正常開市）方向規畫。
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