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創漲點紀錄！台股收漲792.09點 三大法人買超298.17億
台股今（18）日開高走高，一舉收復半年線、5日線、萬六大關，終場以16,145.98點作收，上漲792.09點，創史上單日最大漲點，成交量4,102.07億元；三大法人買超298.17億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超221.34億元，投信買超12.72億元，自營商買超（合計）64.1億元，其中自營商（自行買賣）買超19.84億元，自營商（避險）買超44.26億元。
台股今日以15,564.96點開高，盤中電子股、金融股、傳產股反彈，推升指數再往上攻，一度衝達16,153.77點，上漲799.88點，收復萬六大關，終場收在16,145.98點，漲幅5.16%。
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