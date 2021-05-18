投資未來 複委託、豐存股掌握電動車黃金十年　

投資佈局下一個劃時代的產品，繼PC個人電腦、智慧型手機後，下一個有能力改變人類未來生活的重磅科技將由電動車領軍。永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，政策、研發、及續航力提升，三大動能支持電動車產業長期成長趨勢，周邊供應鏈包括電池、充電樁亦都受惠，投資人防疫不出門正是做好投資功課的時機，藉由複委託及「豐存股」進入美股市場佈局，掌握電動車黃金十年的時代性成長機會。

陳泓睿指出，全球氣候變遷各國推動能源轉型減少碳排放扭轉全球氣候危機，除了使用太陽能、風力發電等綠能之外，汽油車為碳排放最大的壓力之一成為改革的核心，電動車一夕爆紅，各國政府積極推升電動車銷售比例，甚至祭出補貼政策，鼓勵發展電動車產業。

美國總統拜登在去年競選時，綠能和電動車為氣候與能源政策重要一環，並提出兩兆美元「綠色新政」29%與電動車有相關，包含增加購買補貼、增加電動車研發、廣設充電站，拜登目標是2024年美國需設50萬個充電站，對於發展電動車的決心可見一斑。

另外，歐洲各國普遍以2030~2040年禁售汽油車、全換電動車為目標；東南亞如印尼、泰國等，除了增加電動車銷售，亦有意推動本土電動車產業鏈的發展。

陳泓睿指出，根據研究機構預估，到2025年全世界每年銷售約1億台的新車之中有20%（2,000萬台）屬於電動車，五年成長約兩倍；知名投資機構ARK也發布報告指出，特斯拉2025年交出500萬台的新車，五年倍增九倍。傳統車廠輸人不輸陣，積極投入開發、銷售電動車計畫。

陳泓睿分析，電動車產業目前三大成長動能支柱：（1）各國政府政策大力扶持；（2）電動車廠、傳統車廠致力推出更多全新電動車款；（3）續航力提升，充電基建漸趨完善，消費者購買電動車意願提高，也喜愛駕馭電動車所享有的「時尚感」。電動車產業的黃金十年才正開始。

掌握電動車未來黃金10年的成長性，投資人可以複委託買入個股，亦適合以「豐存股」展開長期存股計劃，未來下一台新車可能就是綠能電動車，投資理財也可以搭上電動車產業的順風車。