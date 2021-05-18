快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資未來 複委託、豐存股掌握電動車黃金十年　

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
掌握電動車黃金十年可採複委託豐存股。圖／永豐金證券提供
掌握電動車黃金十年可採複委託豐存股。圖／永豐金證券提供

投資佈局下一個劃時代的產品，繼PC個人電腦、智慧型手機後，下一個有能力改變人類未來生活的重磅科技將由電動車領軍。永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，政策、研發、及續航力提升，三大動能支持電動車產業長期成長趨勢，周邊供應鏈包括電池、充電樁亦都受惠，投資人防疫不出門正是做好投資功課的時機，藉由複委託及「豐存股」進入美股市場佈局，掌握電動車黃金十年的時代性成長機會。

陳泓睿指出，全球氣候變遷各國推動能源轉型減少碳排放扭轉全球氣候危機，除了使用太陽能、風力發電等綠能之外，汽油車為碳排放最大的壓力之一成為改革的核心，電動車一夕爆紅，各國政府積極推升電動車銷售比例，甚至祭出補貼政策，鼓勵發展電動車產業。

美國總統拜登在去年競選時，綠能和電動車為氣候與能源政策重要一環，並提出兩兆美元「綠色新政」29%與電動車有相關，包含增加購買補貼、增加電動車研發、廣設充電站，拜登目標是2024年美國需設50萬個充電站，對於發展電動車的決心可見一斑。

另外，歐洲各國普遍以2030~2040年禁售汽油車、全換電動車為目標；東南亞如印尼、泰國等，除了增加電動車銷售，亦有意推動本土電動車產業鏈的發展。

陳泓睿指出，根據研究機構預估，到2025年全世界每年銷售約1億台的新車之中有20%（2,000萬台）屬於電動車，五年成長約兩倍；知名投資機構ARK也發布報告指出，特斯拉2025年交出500萬台的新車，五年倍增九倍。傳統車廠輸人不輸陣，積極投入開發、銷售電動車計畫。

陳泓睿分析，電動車產業目前三大成長動能支柱：（1）各國政府政策大力扶持；（2）電動車廠、傳統車廠致力推出更多全新電動車款；（3）續航力提升，充電基建漸趨完善，消費者購買電動車意願提高，也喜愛駕馭電動車所享有的「時尚感」。電動車產業的黃金十年才正開始。

掌握電動車未來黃金10年的成長性，投資人可以複委託買入個股，亦適合以「豐存股」展開長期存股計劃，未來下一台新車可能就是綠能電動車，投資理財也可以搭上電動車產業的順風車。

延伸閱讀

俄媒：普亭拜登若舉行峰會 最可能場地是瑞士

周玉蔻再揭獨家好消息：疫苗兩批五月底、六月中抵台！

新冠疫苗爭奪戰（七）：豁免疫苗專利，世界就能量產嗎？

美國將釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中

相關新聞

創漲點紀錄！台股收漲792.09點 三大法人買超298.17億

台股今（18）日開高走高，一舉收復半年線、5日線、萬六大關，終場以16,145.98點作收，上漲792.09點，創史上單...

台股收盤暴漲792點收復萬六 多頭全面點火各類股

台股今（18）日收盤指數16,145.98點，上漲792點，漲幅5.15%，成交量4,102.07億元。今日由鋼鐵、航運...

台股反彈預期中 分析師談後市能否穩住看這二關鍵

台股指數歷經二周的重挫之後，昨（17）日出現融資餘額史上單日減最多，再加上外資同步出現今年以來單日最大買超，使得短線跌深...

投資未來 複委託、豐存股掌握電動車黃金十年　

投資佈局下一個劃時代的產品，繼PC個人電腦、智慧型手機後，下一個有能力改變人類未來生活的重磅科技將由電動車領軍。永豐金證...

台股報復性強彈792點收復萬六 創史上最大漲點

外資大舉回補、融資大減及美國疫苗可望來台，激勵台股今天呈現報復性反彈，指數開高走高，終場收在16145.98點，上漲79...

台股大漲792點 重新站回萬六大關

在外資昨天買超台股334億元、融資餘額大減和疫情影響鈍化等因素帶動下，大盤今天開高走高，在電子股帶動下，金融及傳產股也反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。