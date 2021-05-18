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季季配ETF又來了！中信半導體ETF熱募64億元、28日上市

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

台股18日強彈，半導體在內的類股百花齊放，中國信託投信日前完成募集的「中信關鍵半導體ETF」，適逢台股修正，催出總募集額達64億元的好成績，傳出該ETF預計28日掛牌，將為台股ETF添新兵。

近期台股震盪，但國人對ETF興趣不減，到上周為止，投資台股ETF的總受益人成長到160萬人，締造新紀錄，剛好在行情修正募集的「中信關鍵半導體ETF」，也傳出好成績，三天共累積64億元的募集金額，既是中信投信歷來募最好的ETF，並直追先前市場火熱的國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881），募集分別超過67億、79億元。

中信關鍵半導體ETF也將是市場上，第1檔投資台灣半導體股的ETF，設計親民的15元掛牌價，及每季都配息的機制。雖因大盤高漲，該ETF的指數殖利率降到3%內，但這檔主題訴求半導體成長的價差機會，逢低檔反彈，可留意布局契機。

隨中信關鍵半導體ETF上市，中信投信人氣有望再衝高，目前該投信以中信中國高股息（00882）、中信中國50（00752）兩檔ETF成功推廣，旗下ETF總受益人已突破10萬人，僅次於元大、國泰和富邦三家投信。

至於另一檔也瞄準台灣半導體的富邦台灣半導體ETF（00733），18日宣布於25日起募集，預計6月10日上市。台股ETF熱潮預期持續燒燒燒。

ETF 半導體 中信

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