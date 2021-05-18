新聞解析／融資清乾淨了？ 法人看法不同調

疫情快速擴散引爆投資人恐慌情緒，衝擊台股近期下跌，融資餘額降至2,145億元，到底融資清乾淨了嗎？法人有不同的看法，有認為短線減幅是夠乾淨，但長線仍要再消化，至少要降至2,000億元以下才算乾淨；但也有認為，融資從高點減肥幅度達21.7%，較大盤跌幅高，有清乾淨了。

台股昨日失守半年線，統計集中市場融資餘額單日大減162億元，創史上單日最大減肥金額，融資從5月11日以來減肥556億元，連五減，融資餘額降至2,145億元，市場關注籌碼面上，融資是否已清乾淨了？

日盛投顧總經理鍾國忠坦言，「還不到」，他表示，去年底的融資餘額1,873億元，昨日融資餘額2,145億元，短線來看，融資是夠乾淨了，但如果是長線的話，仍有待消化，今年初買股的投資人，還有8~9%的獲利，仍有賣出的可能，但若是5月以來，修正的幅度已夠。

鍾國忠認為，融資餘額要降至2,000億元以下才算是乾淨；台股今日反彈，主要是受惠於大盤從高檔下跌已超過2,500點，KD相對低，加上美股尾盤收腳，及第1季季報的表現不錯。

他表示，今日仍要留意尾盤當沖賣壓，預期融資也將持續減少，明日台指期結算，也將是後續盤勢的重要觀察指標，不過，預期大盤指數將在半年線附近整理，但不易再破底。

台新投顧副總黃文清則是認為「融資清的差不多了」，台股跌深，外資回補成為信心指標，加上市場上的確是過度恐慌，在籌碼洗乾淨後醞釀跌深反彈。

他表示，台股今日盤中大漲逾700點，可以視為反彈確立，但波段上漲則還要觀察疫情的發展，畢竟疫情的波折仍可能影響台股表現，不過短期確認有撐下，不易再跌破前低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也認為「融資有清乾淨」，他表示，融資餘額從近期高檔的2,740億元減至2,145億元，減肥近600億元，減肥幅度達21.7%，相對台股大盤高低點跌幅約15%，融資減肥幅度已超過。

至於在操作上，鍾國忠強調，跌時「重質」，可挑選財報表現好的公司及權值股，分批買進；黃文清也表示，可低接第2季或下半年基本面好的個股；簡伯儀則認為，短線先看反彈，長線仍要觀察。