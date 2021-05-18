台股報復性反彈逾700點 早盤重返萬六關卡
台股今(18)日11點左右重返萬六點關卡，盤中曾攻到16,094高點，台股指數大漲超過700點，中低價股及金融股出現報復性反彈。
今日早盤先由鋼鐵類股率先反彈，中鋼（2002）等股陸續亮燈漲停，面板雙虎與貨櫃三雄股也跟著漲停，帶動多頭資金湧進。
接近11點時，富邦金（2881）也隨著國泰金（2882）亮燈漲停而上攻，也拉抬金融類股指數上漲超過5%；台積電（2330）盤中上漲至568元，也大漲18元、漲幅達3.3%以上；聯電（2303）也出現亮燈漲停至48.3元，鴻海（2317）、天鈺（4961）及聯詠（3034）漲幅也超過6%。
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