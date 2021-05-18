「對不起指數太會漲」富邦半導體ETF 25日起熱烈募集

看準全球半導體高速成長，富邦投信預計5月25日起募集「富邦台灣核心半導體ETF」，6月10日掛牌上市，ETF的證券簡稱為「富邦台灣半導體」、代號00892。為中信投信先前募集中信關鍵半導體ETF後，第2檔追蹤台灣半導體股的ETF，掛牌價也只有15元親民行情，配息則為半年配一次。

富邦台灣半導體ETF追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，鎖定台灣、也是全球核心的半導體股票。在2015年到2020年6月期間，該指數含息報酬率為188%，是台灣加權報酬指數的3.23倍。這段期間也是台積電（2330）引領半導體大漲時期，因此績效大敗大盤。

對此還有網友貼出，富邦投信廣宣中，以斗大的「致投資人的一封道歉信」吸引目光，表示指數太會漲，對不起投資人，「最糟糕的是，追蹤指數績效不小心贏過大盤，不多，約3倍。」

富邦台灣半導體ETF擬任經理人陳靜如指出，雖然過去2個月，台積電股價修正幅度大，但未來半導體業受惠科技新應用成長，整體產值高速增加。

據國際半導體協會SEMI預估，5G、IoT、電動車對半導體晶片需求持續提升下，全球半導體矽晶圓出貨成長趨勢預估自2020年的成長2.4%，提升到2021年5%，2022年進一步達到5.3%，2023年創新高，矽晶圓產業將進入上升循環。

富邦台灣半導體ETF追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，市值涵蓋率占台灣半導體產業超過九成，依FactSet的RBICS產業分類，篩選出半導體類股後，進一步以營業利益GPA進行排序，挑選最精萃的優質企業納入股票池。

投資人投資該ETF，網羅半導體產業的核心標的，30檔成分股皆為精隨，且只要15元就能入手，適合小資族及年輕人參考。