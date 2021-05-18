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台股反彈預期中 分析師談後市能否穩住看這二關鍵

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
疫情升溫衝擊，台股下一步怎麼走。記者胡經周／攝影
疫情升溫衝擊，台股下一步怎麼走。記者胡經周／攝影

台股指數歷經二周的重挫之後，昨（17）日出現融資餘額史上單日減最多，再加上外資同步出現今年以來單日最大買超，使得短線跌深的台股今（18）日出現強勁反彈已在市場預期中，但分析師提出，台股盤勢能否自此開始回穩，未來2至3個交易日仍有二大觀察重點。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股短線大跌一波，17日再因國內疫情擴散再重挫，但事實上，美股上周四、五二天，都是不錯的上漲表現，以基本面來看，台股不少優質的個股，特別是電子股，早已跌深，因此，昨天的台股籌碼面結構上來看，外資在美股連漲下大買台股，而融資單日出現史上最大減少金額162億元，今日台股出現強力反彈已在市場預期中。

不過，後市台股能否在目前位置回穩才是多數投資人關注重點，對此，儲祥生認為有二個觀察重點提供投資追蹤，第一：在技術分析上，台股指數經過一波重挫、籌碼也逐漸沈淨後，指數要回穩，勢必要守住半年線位置，約15,650點左右，主要由於半年線已是長線的趨勢指標，不是月線或季線仍屬中期趨勢，因此，台股近期能在半年線守住，指數就機會形成底部。

第二觀察重點是，在籌碼面上，外資昨日出現大買之後，近期無論美股震盪，外資都不宜在近幾天隨即反手出現明顯的較大的反手賣超，甚至若能持續有較大的加碼動作，不僅籌碼面有利多頭，也對市場信心有正面的幫助。

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