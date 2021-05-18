外資大回補 這四檔攻漲停、中鋼逾3.3萬張排隊等著買

萬寶投顧蔡明彰強調，台股價值不是台灣投資人決定，是由全世界的環境因素所定價，因為台灣GDP的7成靠出口，絕大多數上市櫃公司是做全世界的生意，股價反映歐美為首的消費及景氣。

2021-05-18 09:13