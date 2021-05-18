外資大回補 這四檔攻漲停、中鋼逾3.3萬張排隊等著買
外資昨日大買超台股334.17億元，買超前兩大為友達（2409）、中鋼（2002），長榮（2603）、群創（3481）也是買超領先個股，外資大回補，這四檔今（18）日強漲，早盤開高走高攻上漲停，中鋼有超過3.3萬張的市價及漲停買單排隊等著買進。
台股昨日失守半年線，外資卻是大買超，統計外資今日買超前十大個股依序是友達、中鋼、長榮、群創、開發金（2883）、華航（2610）、期街口布蘭特正2、長榮航（2618）、聯電（2303）、華新（1605）等。
昨日外資買超個股冠軍為友達，買超80,475張；買超第二大是中鋼，外資買超53,018張；買超第三大為長榮，買超47,980張；群創也獲外資買超43,895張。
台股今日開高大漲，外資大回補個股強漲，中鋼早盤開高走高，亮燈攻上漲停34.8元鎖死，排隊買單超過3.3萬張；長榮也是開高攻上漲停69.4元鎖死，漲停停排隊買單超過2.8萬張。
面板雙虎友達、群創早盤也曾衝上漲停板。
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