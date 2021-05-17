國內外市場波動大 期交所：交易人應做好風控

台灣期貨交易所表示，今天期貨市場開盤後，盤中雖見大幅波動，但在動態價格穩定措施之交易機制運作下，交易一切正常。而下午3時開盤的夜盤，交易人對短期後市看法多空皆有，夜盤開盤後見到多方力道，下午5時夜盤上漲約140點。

期交所指出，在疫情擴大變數逆襲下，台股期貨日盤以下跌583點、1萬5183點開出，開盤後隨加權指數反彈，台股期貨約於上午9時38分達本日最高1萬5735點，反彈逾500點，但多頭氣勢偏弱，終場收在1萬5263點，下跌503點、跌幅3.19%，全日振幅則為639點。至於三大法人多空看法分歧，台股期貨未平倉部位自營商多方增加1263口，投信空方增加1545口，外資空方減118口。

期交所說，台灣期貨市場5月以來隨美股波動、國內疫情快速升溫影響，波動相當大，5月至17日止，曾出現單日逾6000萬元超額損失，但多數交易人已補足金額，統計違約金額2筆，金額為17萬4066元。

期交所表示，期貨市場具備與國際市場連動性高，對國際重大金融訊息反應即時，另主力商品包括台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨等均為臺股相關商品，與國內股市連動性高，預期近期國內外金融市場均將大幅波動情況下，提醒交易人應做好風險控管，隨時注意帳戶保證金狀況。