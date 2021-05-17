台股今失守半年線 法人建議：本周面臨修正、投資人「不宜躁進」

上周末國內疫情大爆發，引發台股投資人恐慌性賣壓，台股今天大跌473點，指數收在1萬5353點，半年線宣告失守，成交量4801億元。法人表示，台股本周恐持續面臨修正壓力，投資人可先持觀望態度，觀察疫情是否獲得控制，及美股是否止跌，再擇機分批進場，不宜躁進。

台股今天開低走低，一開盤重挫逾500點，隨後指數逐漸拉回，跌點縮小至不到200點。不過，盤中傳出疫情擴大，台北市和新北市宣布明天起高中以下停課，引爆一波殺盤壓力，指數一度下跌超過600點，跌破上周盤中低點1萬5165；午盤後跌幅緩步收斂，跌幅2.99%，但仍是亞股之最。

法人表示，台股今天下跌家數高達875檔個股，跌停172檔，但科技股相對抗跌，半導體指數下跌1.64%，其中台積電跌幅1.44%相對止穩，收在549元，聯發科甚至逆勢上漲2.12%、收914元；不過，之前當沖人氣類股鋼鐵、航運等，盤中一度拉高後又打入跌停。

值得注意的是，三大法人中，投信與外資雙雙買超，其中外資逆勢買超334億元。兆豐國際投顧董事長李秀利說，這顯示逢低承接的買盤進場，因為有些電子股的本益比10倍甚至更低，對外資而言就是價值型投資；儘管今天盤中跌破前波低點1萬5165點，但近期要觀察的指標是能否站穩半年線1萬5627點。

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，受到台灣本土疫情升溫、美國通膨疑慮與科技股修正的影響，今天指數正式跌破半年線，較佳的是仍未跌破2月初的低點。目前國內疫情牽動投資人情緒，必須密切觀察疫情發展，但雙北已升級為第三級警戒至5月28日，預估本周台股恐持續面臨修正壓力，投資人可先觀察疫情是否獲得控制，及美股是否止跌，再擇機分批進場。

葉獻文認為，台灣基本面及企業獲利仍具動能，加上全球資金仍充沛，中長期展望樂觀，短期疫情升溫導致心理層面的影響大於基本面利多，靜待籌碼沉澱後仍有表現機會。