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自己的股價自己救！ 這些公司都買進「庫藏股」

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股受國內疫情持續升溫衝擊，統計光是今日開始買進庫藏股的公司就有4家。圖／本報資料照
台股受國內疫情持續升溫衝擊，統計光是今日開始買進庫藏股的公司就有4家。圖／本報資料照

台股受國內疫情持續升溫衝擊，今（17）日重挫失守半年線，大盤重挫下，法人擔心可能造成融資追繳令萬箭齊發，明日恐將進一步出現超跌的情況，「自己的股價自己救」，統計光是今日開始買進庫藏股的公司就有4家，其中，文曄（3036）更是在盤後立即公告董事會通過即日起買進庫藏股的決議。

統計目前已在實施庫藏股的上市櫃公司達18家，5月開始買進庫藏股的公司有11家，包括華新科（2492）、均華（6640）、台郡（6269）、廣積（8050）、世芯-KY（3661）、昆盈（2365）、和勤（1586）、國巨（2327）、柏文（8462）、磐儀（3594）、文曄，其中台郡、世芯、昆盈買回目的為維護公司信用及股東權益，其他則是轉讓股份予員工。

從3月19日以來開始庫藏股買進的有8家，包括歐格（3002）、宏佳騰（1599）、華新科、信昌電（6173）、高林股（1531）、大立（4716）、冠軍（1806）、興富發（2542）等；其中，華新科預計買回600張在執行買回期限內完成，因此在5月4日再度執行買回庫藏股。

IC通路大廠文曄在收盤後公告即日起實施庫藏股買回，董事會通過為維護公司信用及股東權益，自今日起至7月16日止，將自集中市場買回2萬張庫藏股，買回區間價格為42～60元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股分占公司股份的2.16%。

文曄今日以46.55元開低，一度下跌至46.5元，終場收在47.5元，下跌2.6元，跌幅5.18%；同樣在今日開始買回庫藏股的國巨，以420.5元開低，一度下滑至402元，盤中曾拉升至平盤440元，終場收在415.5元，下跌24.5元，跌幅5.56%。

另外，柏文以跌停125.5元開出，一度拉升至133.5元，跌幅收斂，終場收在128.5元，下跌10.5元，跌幅7.55%；磐儀以22.6元開低，一度重挫至跌停22.3元，盤中拉升至23.75元，終場收在22.35元，下跌2.4元，跌幅9.69%。

疫情升溫下，台股面臨沈重賣壓，今日盤中重挫逾600點，終場半年線失守，市場似乎出現不理性下跌的情況，後續若大盤跌勢不止，是否有更多公司「自救」，開始買進庫藏股？

庫藏股 華新科

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文曄宣布自17日起買回2萬張庫藏股

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