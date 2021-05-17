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台股失半年線 三大法人買超324.39億
台股今（17）日開低走低，盤中一度重挫至15,159.86點，大跌超過600點，盤面上以防疫相關概念股的表現最強勢，終場以15,353.89點作收，下跌473.2點，成交量4,801.87億元；三大法人買超324.39億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超334.17億元，投信買超10.15億元，自營商賣超（合計）19.92億元，其中自營商（自行買賣）買超2.12億元，自營商（避險）賣超22.04億元。
台股今日以15,554.99點開低，早盤一度跌幅收斂，但受到疫情再擴大的消息衝擊，指數再往下探，一度跌破前波低點，失守半年線，終場收在15,353.89點，跌幅2.99%。
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