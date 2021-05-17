價跌量縮 台股跌473點收在15,353點

受到本土新冠肺炎疫情升溫影響，台股今（17）日開低震盪，跌破半年線支撐，並且盤中一度跌破上周低點15,165點，最低下殺667點，來到15,159點，午盤跌幅有收斂，終場下跌473點，收在15,353點，成交量達4,801億元。

在國際股市方面，陸股、港股呈現上漲，而美股期貨盤、日股、韓股走弱，台股表現最為弱勢。盤面上，逆勢上漲集中在防疫、宅經濟概念股，包含：味王（1203）、恆大（1325）、宇峻（3546）、智冠（5478）、辣椒（4946）、網家（8044）、美德醫療-DR、毛寶（1732）、高端疫苗（6547）等攻上漲停。

人氣指標股的陽明（2609）、長榮（2603）、群創（3481）、敦泰（3545）、中鴻（2014）等紛紛打入跌停板，電子權值股如：聯電（2303）、鴻海（2317）等跌幅超過6%，而聯發科（2454）則逆勢收漲。

台股過去一段時間交易量，以傳產當道，電子股交易重已降到5成以下，以台灣經濟結構及台股權值比重判斷，電子股仍是影響大盤指數漲跌的關鍵，電子股自今年2月以來相對不少傳產股呈現彽迷走勢，永豐投信指出，除了受到漲多整理，也因先前美國科技修正影響，這波再受到5月疫情股災影響下，電子股大幅修正，投資價值回到合理甚至偏低水準，長期投資價值浮現。

展望後市，施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，本土疫情升溫，面對台股連日來賣壓，但認為基本面依舊不變，台股利多仍在，股市漲多之下震盪在所難免，建議留意影響台股發展的四大訊號。

第一，主要買盤從外資轉為本土資金，散戶占台股成交量70％，當沖比率一路攀升，市場熱度高，需要謹慎；第二，隨著基期墊高，台美股的動能在第2季開始減緩；第三，原物料漲導致通膨疑慮，可能影響聯準會提前升息；第四，市場普遍擔心半導體有重複下單的問題，因此目前股價呈現利多鈍化的情況。