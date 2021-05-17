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台股跌逾500點 李秀利：四大觀盤重點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（17）日開低後跌幅收斂，顯示有搶反彈買盤進場，然在美期、日、韓弱勢下，台股反彈力道不強，壓在半年線下震盪。記者胡經周／攝影
台股今（17）日開低後跌幅收斂，顯示有搶反彈買盤進場，然在美期、日、韓弱勢下，台股反彈力道不強，壓在半年線下震盪。記者胡經周／攝影

台股今（17）日開低後跌幅收斂，顯示有搶反彈買盤進場，然在美期、日、韓弱勢下，台股反彈力道不強，壓在半年線下震盪。兆豐國際投顧董事長李秀利認為，後續首要關注四大重點：疫情發展、籌碼變化、避險工具以及外資動向。

盤面上，今日盤中以非必要性消費族群表現最弱，包含：餐飲、觀光等，另外，受到籌碼因素影響，鋼鐵、航運、塑化、水泥等表現弱勢，且下跌家數明顯仍較上檔漲家數多出許多，盤面上僅防疫概念股逆勢上漲。

因此，下半場持續關注今日早盤低點15,262點、上周低點15,165點，能否有守。後續觀盤重點，包含：台灣新冠肺炎疫情發展，今日早上雙北宣布高中以下停止上課，使市場信心仍薄弱；籌碼面變化，由於4月融資大增18%，股市新手進場推升台股攻上17,700點，追高殺低史的影響指數震盪、避險工具方面，留意期貨空單、選擇權交易狀況、最後，外資動向將是市場關注焦點。

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