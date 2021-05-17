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聯發科為何擔綱多頭指標 法人解密四原因

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
聯發科。（歐新社）
聯發科。（歐新社）

聯發科（2454）今（17）日盤中成交金額居冠，漲幅也超過4%，明顯成為台股多頭指標。法人表示，聯發科具備四大主因，成為多頭提振台股的指標。

聯發科今日開低，曾跌到869元，但旋即走揚，盤中走高到937元，漲幅達4.7%。

第一金投顧董事長陳奕光表示，聯發科強勢主因有四：

一、可望受惠疫情升高，有利聯發科的特殊應用晶片（ASIC）服務，像手機晶片需求增加，尤其在非蘋概產品的需求不弱。

二、聯發科的現金殖利率水準佳，未來四年的每年要加發每股16元現金股利，以今年業績評估，明年配發今年每股股息可望上看60元，以目前股價來看，具有現金殖利率佳的題材。

三、股價超跌，這波由1,185元高點跌到821元低點，近日守住半年線支撐。

四、具有權值比例高，聯發科市值占大盤指數居第二位，約3.5%，僅次於台積電（2330）；外資目前持有聯發科約104萬張，持股比率約65.4%。

聯發科 台股

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