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本土疫情擴散！網曝：台股恐迎史詩級爆崩 別想國安基金護盤

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴峻，台股今跌勢凶猛。有網友認為能逃就逃，別指望國安基金會出手護盤。記者曾學仁／攝影
疫情嚴峻，台股今跌勢凶猛。有網友認為能逃就逃，別指望國安基金會出手護盤。記者曾學仁／攝影

台股今開盤跳空重挫471點，盤中一度跌破500點，有網友在雙北升至第三級警戒，本土疫情首日飆破百人時於PTT貼文預測，台股本週將會迎來史詩級爆崩，建議大家在週一(17日)能逃就逃，別指望國安基金會護盤。

該名網友解析目前疫情對股市的衝擊，認為短期內甚至連崩三日至一週都有可能，別忘了台股在2000年及2008年當時的慘狀。至於大家原本期待的國安基金護盤，原PO則認為，若近期只是金融海嘯的起跌點，國安基金會笨到現在進場護盤，然後讓外資每天提款幾千億嗎？對於國安基金到底資金有多深，原PO則說，這回即便國安基金要救，恐怕台股還沒跌到山腰就見底了。

網友見越來越多崩盤文普遍表示，「大家都在悲觀時，我就安心了」，認為PTT其實是台股的反指標，崩盤文越多，代表希望越來越大。有人認為，原PO製造恐慌，「已知利空根本不是利空」，更有人從超市搶購潮看待台股，認為台灣人普遍都太過敏感，一有風吹草動就掃空，「國外疫情比台灣嚴重的一堆 有跌超過15%嗎？沒有啊！」

台股 疫情 國安基金

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