亂世出好股 五類選股報您知

今日台股大幅震盪，早盤由低翻揚，投資人除忙著搶短、停利或停損之外，也想著如何逢低布局中期持股以爭取獲利。法人提出五種選股方向。

宏遠投顧副總陳國清表示，可從五類族群去思考選股。

★第一種可選護盤股，如台積電（2330）及各產業龍頭權值股

例如，台積電在上周三（12）日最低跌到518元，上週短線上是一個很不錯機會；但本周台積電股價可能會再測試500元關卡，差不多也是台積電股價年線位置。

從以往台積電股價跌破年線以下，常常是長線投資機會點，例如2020年3月19日台積電股價最低跌到235元(收盤248元)，與年線285元位置乖離約20%上下，上次股價超跌太多，這次應該不會出現這麼大的乖離。因為，去年2~3月因新冠肺炎疫情造成全球股市大跌，全球股市及個股股價大跌及超賣後，卻在往後大漲且大創新高，去年2~3月大賣股票且沒有在後來回補股票者，自然是錯失大好的獲利良機。

從台積電近幾年發展到已無競爭對手來說，台積電股價跌破年線以下，將會是很好的投資機會點；近期或可留意台積電及各產業龍頭股股價不理性下跌後，或因政策護盤及有投資眼光的投資人逢低買進，預期未來股價跌深大幅反彈的可能性大。

★第二種則是選本波基本面最強勢股，如貨櫃航運股

因為當本波最強勢的貨櫃航運股價在短線出現最後大跌及補跌，常常是短線股市落底跡象，也是買進強勢股的好時點，因為強勢股主角不會換人做做看。

以長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）公布第1季獲利都超過6.6元以上，在運價仍在上漲使得獲利逐季往上，預期今年三家公司每股稅後純益EPS都有機會超過25~30元；且因今年長約簽訂，就會使2022年上半年EPS過10元，可能明年全年會賺20元以上。今明兩年本益比將是全台灣最低，今年所賺的配發在明年股息，又是全台殖利率最高之三。

近期股價透過急跌且大跌洗盤，讓沒信心的投資人下船，有信心的人上船，浮額變輕、籌碼更乾淨更安定，或將使未來股價上漲甚至創新高的力道更強。上周有外資出具6頁報告，沒有供需分析就預估長榮2022年只賺6.52元，目標價53元，不是沒有研究能力，不然就是吃貨文。

事實上，從任何公司股價的表現來說，未曾見過EPS大好且本益比非常偏低的股票不會大漲，只是時間早晚而已；也未曾見過EPS很差，股價漲到很高且本益比非常高的股票不會大跌，也是時間早晚而已，例如，近期股價大跌的電子股。如果投資人不以公司獲利為依歸，盲目追求沒有獲利的公司股價，追高之後又不懂得停利，往往從賺小錢，後來變成虧大錢的情況。

★第三種是股價跌很深、基本面獲利好且本益比很低者

如面板股的友達（2409）、群創（3481）及驅動IC股的聯詠（3034）、利基型DRAM、少數獲利好的電子股及傳產漲價股等等股票，近期股價從最高點往下大跌已超過2~3成以上，股價再往下跌，投資價值更加浮現。

如以友達、群創、彩晶（6116）第1季稅後EPS都超過1元以上，第2季面板報價往上，預期今年EPS可達5~6元，本益比4倍，本益比偏低。友達、群創、彩晶股價止跌且敢上漲，驅動IC股的聯詠、利基型DRAM等股票也才敢漲。這些股票若能因近日融資大減、籌碼乾淨及浮額變輕了，預期將來股價跌深反彈力道也會很強。

★第四種則是短線防疫相關概念股及食品股

雖因近期新冠肺炎疫情造成民眾恐慌及搶買食物，但台灣疫情控制能力很好，預期疫情不致爆發；因此，上周股價已大漲過的防疫股，即使本周仍有表現空間，建議短線投資、淺嚐即止就好。

★第五種則是缺電議題的發電及儲能股票

因為電動車及電動化已成未來趨勢，未來缺電將成全球性議題，上周四(13日)台灣大停電，將使發電及儲電產業受到青睞。發電產業可看風電股及太陽能股，但因獲利表現不如預期，仍需慎選股票；至於儲電則建議投資人看台泥（1101），因為台泥轉投資的台泥循環能源科技為台灣唯一的一家三元鋰電池廠。

上周四台灣大停電，台泥循環能源科技提供給台電的5M儲能設備發揮相當大的作用，可惜仍然不夠用。由於台電預期五年內要建構590M儲能，目前建置不到50M，未來建置可能加快及大增額度；且因任何形式發電後若無儲電設備，不僅電力將會浪費，一旦缺電及跳電也可能無法即時回補，將凸顯儲能重要性，各大公司也可能會自行配置，因而需求大增。

因中國水泥及台灣水泥報價上揚，將使台泥本業獲利 大增，預估今年台泥EPS可達 5元以上 ；加上預計配發3.5元現金股息 ，以目前股價不到50元，將有超過 7% 以上的高殖利率 。除此之外，台泥投資三元鋰電池為台灣唯一廠商，不僅未來受到電動車及儲能需求的投資青睞而奇貨可居；且因台泥擬斥資1.32億歐元(約新台幣44.7億元)，取得法國上市儲能商 Engie 60.48%股權，獲得 充電及放電的雙向技術 ，將成為台灣最強的電動化的三 元鋰電池及儲能公司。 預期未來台泥的評等將會被大幅提升，不會只停留在10 倍的本益比 。