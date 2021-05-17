台股走低 證券周邊單位呼籲做好風險控管

受到疫情衝擊，台股期貨和現貨今天開盤重挫，期交所上午表示，台灣期貨市場作為證券市場的避險交易管道，將與證交所共同維持台灣股市期市穩定運作。期交所已通知各期貨商做好風險控管作業，並請期貨商轉知交易人注意帳戶保證金情形，預作準備。

櫃買中心則說，截至5月16日下午3時，整體上櫃公司已有742家(95%)公司完成申報110年第1季財務報告，已申報的上櫃公司今年第1季營收約5845億元，較去年同期增加1039億元，增加幅度為21.62%；今年第1季稅前淨利695億元，較去年同期增加340億元，增加96.05%；另就全體上櫃公司110年4月累計營收為8174億元，較109年4月累計營收成長1444億元，成長約21.45%，顯示上櫃公司與去年比較基本面表現穩健成長。

櫃買中心統計，上櫃公司公布擬配發109年度現金股利之家數計531家，約占整體上櫃公司家數七成，其中每股預計配發現金股利2元以上計有246家，現金殖利率大於2%之公司計有417家，約占上櫃公司家數53%，就整體市場已發布之預計平均現金股利殖利率達3.08%來看，顯見上櫃公司中仍不乏值得投資的優質公司。

櫃買中心指出，股市是經濟的櫥窗，股價反映的是公司的經營前景及未來獲利狀況，即使國內目前面臨嚴峻的疫情，但是目前上櫃公司獲利狀況良好，整體台灣經濟更受惠於全球經濟反彈而後勢看好，因此股市並無大幅下滑的理由，股市應反映的是未來經濟的願景，而非侷限於疫情的現狀，台灣目前雖面臨疫情以來最嚴重的挑戰，但相較其他國家或地區有大規模封城或甚醫療系統崩潰的情況，仍好上許多，因此國人應對台灣股市及經濟前景保持信心。