台股早盤重挫逾400點 再破半年線支撐

受到本土新冠肺炎疫情急速升溫影響，台股今（17）日開盤跳跌272點，指數開在15,554點，早盤一度重挫逾400點。權值股台積電（2330）、長榮（2603）、中鋼（2002）、聯發科（2454）等帶頭領跌，使指數再度跌破半年線支撐，回測上周三（12日）盤中低點15,165點。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠美國CDC放寬防疫指南，激勵郵輪、航空、休閒等類股強勢大漲；而且鐵礦砂、銅等原物料報價回落，加上遭到駭客入侵的油管全面恢復營運，使得市場對通膨擔憂短暫降溫，提振近期表現弱勢的科技股反彈上攻，那斯達克指數重新站回季線之上。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲360點，或1.06%，收在34382點；標普500指數上漲61.35點，或1.49%，收在4173.85點；Nasdaq指數上漲304.99點，或2.32%，收在13429.9點；費半指數上漲87.48點，或3.02%，收在2981.41點。

統一投顧認為，台灣疫情大爆發，造成指數連續重挫，上周合計下跌1,457點，直接摜破「萬六」關卡，且下跌過程中連續爆量下殺，成交量沒有萎縮，尚未出現落底回穩的訊號。由於台灣疫情擴散、雙北防疫升至三級警戒，打亂企業營運節奏。加上融資斷頭、違約交割事件頻傳，面臨諸多不確定因素襲擊，除非政府啟動國安基金護盤機制，否則短期台股將面臨劇烈調整，建議謹慎選股，不摸底，保守操作。