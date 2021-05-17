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台股流動性充裕 評價面不用擔心

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股出現大幅震盪，主要是緣於美股創高後，科技股多數仍受到年初迄今市場風格快速轉換影響而承壓，加上疫情升溫衝擊投資信心，凌亂酬碼面臨整理等加重賣壓所致，傳產族群也因為先前漲幅較大、順勢拉回修正。

蕭惠中表示，短線上，市場消息較紛雜，包括對惡性通膨擔憂、本土病例增加、印度疫情恐影響手機銷售等。但拉回到基本面，現階段並未看到景氣復甦轉向的跡象，最近盤勢震盪主要還是籌碼鬆動原因居多。台股是否落底可優先關注傳產股。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，對於近期科技股的修正，短線或許受心理面的衝擊而跟疫情有關，但展望後市還是要回頭看全球景氣復甦走向；目前來看，基本面並未因此沒有變化；儘管經歷三個交易日的大幅度洗禮，但14日台股仍穩定收在半年線之上，因此從技術面來看也算是正面回穩。

就資金面來看，鍾安綾表示，台股近期不時爆大量，主要因散戶參與度提升，加上當沖盛行，市場震盪幅度難免較大，熱門股更易暴漲暴跌，且常常非基本面變化引發。就評價面來看，目前流動性充裕，評價面較不用擔心。

在投資方向上，鍾安綾表示，科技股關注AIoT(人工智慧物聯網)、車用電子、高速傳輸、IC載板、PCB、5G概念、面板等趨勢，傳產股持續看好鋼鐵、貨櫃及散裝等族群。至於在後續觀察上，建議可留意：美國對於通膨的態度、台灣疫情進度、亞洲其他國家的防疫進度，例如馬來西亞等等。

台股 疫情 科技股

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