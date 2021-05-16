櫃買：上櫃公司基本面表現穩健 股市並無大幅下滑理由

櫃買中心表示，股市是經濟的櫥窗，股價反映的是公司的經營前景及未來獲利狀況，即使國內目前面臨嚴峻的疫情，但是目前上櫃公司獲利狀況良好，整體台灣經濟更受惠於全球經濟反彈而後勢看好，因此股市並無大幅下滑理由，股市應反映的是未來經濟的願景，而非侷限於疫情的現狀。台灣目前雖面臨疫情以來最嚴重的挑戰，但相較其他國家或地區有大規模封城或甚醫療系統崩潰的情況，仍好上許多，因此國人應對台灣股市及經濟前景保持信心。

截至5月16日下午3時，整體上櫃公司已有742家（95%）公司完成申報第1季財務報告，經統計已申報上櫃公司第1季營收約5,845億元，較去年同期增加1,039億元，增加幅度為21.6%；同時第1季稅前淨利695億元，較去年同期增加340億元，增加96.0%；另就全體上櫃公司4月累計營收為8,174億元，較2020年4月累計營收成長1,444億元，成長約21.4%，顯示上櫃公司與去年比較，基本面表現穩健成長。

櫃買中心統計，上櫃公司公布擬配發2020年度現金股利家數計531家，約占整體上櫃公司家數七成，其中每股預計配發現金股利2元以上計有246家，現金殖利率大於2%公司計有417家，約占上櫃公司家數53%，就整體市場已發布預計平均現金股利殖利率達3.08%來看，顯見上櫃公司中仍不乏值得投資之優質公司。

櫃買中心提醒，面對近期疫情升溫，若疫情影響公司相關財務業務，應依規定公布重大訊息，而針對媒體對公司的報導，櫃買中心亦適時請公司澄清，請投資人應注意公開資訊觀測站相關資訊。