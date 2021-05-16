台股17日恐將再度下殺 楊應超曝最壞情況

國內疫情爆發，市場擔憂台股17日行情不妙，科克蘭資本董事長楊應超指出，牽動台股的兩大因素包括美國科技股走勢及台灣本土疫情，又以疫情對市場情緒的影響大。日前台股已逐步反應消息拉回，短期病例激增拉抬恐慌情緒，17日行情恐再度「下殺」，建議投資人保守一點，「因為股市的Easy Money已經快結束了。」

楊應超接受本報專訪時指出，參考他住在美國的經驗，現在的台灣就像去年3月的美國，疫情大幅爆發，股市開始狂跌，原因是檢驗結果出爐，愈來愈多人染疫將增加恐慌情緒。而去年是進場的好機會，今年市場高漲，情況完全不同。

美國科技股連跌幾天，上周五終於強彈，但隔天台灣爆發重大疫情，雙北警戒升到第三級，楊應超指出，美股表現和台灣疫情是牽動台股的兩個指標，一個好、一個壞，疫情的影響更巨大，尤其台灣從來沒單日增加破百病例，16日還超過200例，民眾一定恐慌，因此17日台股將往下殺。

楊應超表示，交易員預期股市不好，例如外資、基金操盤人會搶著賣股，這種短線情緒無關基本面，將主導行情起伏。更令人擔心是，新冠肺炎潛伏期14天，台灣接下來幾天擴大篩檢，還可能有很多病例出現，股市就會震盪很多天，和去年的美國類似。

他建議，短線操作投資人，最好保守一點，疫情變數很多是其一，其他還有原物料大漲引發通膨警鈴大響、美國提前升息疑慮，以及科技股估值偏貴，都為行情添變數。不久前，他曾在受訪提到，股市已經來到「八局下半」，便告知投資人見好就收。

但若是放眼兩年以上的長期投資人，楊應超認為，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等科技龍頭股基本面還是好，像台積電、鴻海也分別從600元、120元以上的高點回落，浮現長線買點。「有信心放著不動的投資人，大膽一點可以逢低買。」

針對台灣科技業營運，他則正向看待，借鏡美國，科技業能彈性和遠距工作，是最大的優勢，因此產業衝擊較小。

製造比重高的公司需要特別留意有沒有停工、生產被中斷的風險，要格外小心，包括晶圓廠，但目前尚未傳出重大影響，台灣疫情也不像印度那麼嚴重，密切追蹤即可。