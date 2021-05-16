防周一重演期權大逃殺 證期局：已請券商強化風險控管

國內新冠疫情面臨一年半來最嚴峻挑戰，明（17）天周一台股即將開盤，許多投資人擔心台股開盤可能崩潰，行政院長蘇貞昌指示財經首長要採取必要措施，金管會主委黃天牧將坐鎮指揮，隨時與證交所、櫃買中心保持連繫。被問到如何避免重演上次0206期權大逃殺情形，證期局副局長郭佳君說，金管會將密切關注，隨時祭出盤中因應措施，同時證期局已提醒各家券商，要特別加強相關風險控制。

台股截至5月13日收盤止的融資維持率僅剩152.5%，相較於5月10日時的171.2%，短短三天減掉近20%，市場憂心一旦周一台股再如5月12日盤中狂洩1,400點，不少個股恐怕將跌破130%的維持率底限，為免被券商追繳擔保品，甚至「賤賣」以補足帳戶裡的維持率，不如自己先賣，可能引爆融資多殺多，同時造成後續融資追繳令萬箭齊發，更加速台股大盤賣壓沈重。

對此證期局副局長郭佳君下午受訪時表示，依規定投資人維持率低於130%時，證券商將追繳擔保品，據了解目前全市場整戶擔保維持率仍遠高於130%，市場並無面臨大量斷頭風險，惟仍請投資人注意本身帳戶風險控管。

2018年2月6日台股大跌，當時很多投資人以為做空台指選擇權可以大賺， 卻因市場價格異常，造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤，結果以為會大賺的投資反倒慘賠14億元，貨商瘋狂強制平倉，造成許多期貨投資人重傷。被問到有沒有防範「期權大逃殺」情形重演？郭佳君說，金管會盤中會隨時密切注意，證期局也有請相關業者要特別加強風險控管。

去年新冠肺炎導致股市劇烈震盪時，金管會曾二度採訪交易穩定措施，分別是3月18日時，金管會宣布調降每日盤中借券賣出委託數量及放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍等措施。

同年3月19日時，金管會又宣布當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。不過至6月9日，金管會就已宣布調整回復每日盤中借券賣出委託數量，及取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空等措施。