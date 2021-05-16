國安基金盯盤勢 不排除召開臨會
本土疫情爆炸，台股周一開盤面臨挑戰，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華昨（15）日表示，國安基金持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論因應措施。
金管會周末也緊急加班，手中多個劇本已經備妥，視本土疫情變化，隨時出招穩定台股，要力保台股開盤不至於震盪過大。金管會昨日特別強調，都在掌握之中。
去年3月新冠肺炎疫情爆發，衝擊台股，金管會當時採行有條件限空令及降低借券賣出數量，主軸是看台股是否出現非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。
金管會證期局副局長郭佳君強調，台灣經濟基本面良好，總體經濟持續成長，國內上市櫃公司至4月營收約12.27兆元，年成長24.5％，集中市場至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54％，今年台股創新高，是受惠經濟發展與上市櫃公司表現。
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