法人圈：恐慌升高 短線觀望

國內疫情升溫，雙北升級至第三級警戒，法人圈昨（15）日緊急加班研商策略，認為在疫情干擾下，投資人情緒也將同步受到牽動，明日台股的恐慌將升至高點，短線利空震盪恐難避免，疫情效應將助漲空方氣焰，短線觀望保守為宜。

因應疫情升溫的非經濟面因素干擾，外資、券商、投信投顧等法人圈，昨天分別召開緊急會議沙盤推演，準備應付各種可能突發狀況。

據了解，「減持手中持股、短線維持觀望」已是法人圈的主要共識，原因在於疫情升溫後，法人買賣動態、投資人情緒將受到牽動，短線台股面的「空」方氣焰將齊步高漲。

券商高層表示，在疫情發展仍未確定之下，台股將連帶瀰漫利空疑雲，指數有再度下探危機，短線將看前波的15,165低點能否守住，券商自營部位將先減碼再說。

在指數區間上，明日台股開低已難避免，但萬五大關應有支撐，配合14日美股大漲，台股將寄望電子穩盤、重返主流，有機會帶動大盤開低走高；待疫情獲控制後，指數可望站回季線之上。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股上周重挫1,457點、跌幅高達8.4%，主要即是反應疫情升溫及美股上半周回檔，但因美股上周五表現不錯，雙北實施三級警戒，應能有效抑制疫情擴散，投資人不用太悲觀。