首季獲利強棒股 突圍悍將

台股首季財報倒數計時，觀察截至昨（15）日已公布季報自結數字個股中，計有15檔第1季獲利耀眼、每股稅後純益（EPS）超過8元，以大立光39.62元、鈊象16.73元、聯發科16.21元，暫居上市櫃前三強。

第一金投顧董事長陳奕光表示，近期國內新冠疫情升溫，且美股走勢多空交戰，衝擊台股近期同步震盪，盤面將由先前較投機的資金行情，回歸到以業績題材的基本面表現為主軸，隨上市櫃公司第1季財報即將全面揭曉，企業獲利數字也將牽動個股後市表現。

短線受到國內疫情再起、繳稅旺季、法說及季報即將公布影響，台股變數多，季報表現不佳個股仍將修正，但季報結果也將使首季獲利耀眼者有機會突圍勝出。

統計今年首季EPS超過8元上市櫃個股有15檔，集中在光學鏡片、IC設計、被動元件、電腦周邊等電子族群，傳產類股則分布在橡膠、生技、汽車、百貨、文創等次產業。

觀察今年首季EPS，除大立光、鈊象、聯發科暫居前三名，第四至第十名依序為華碩13.18元、譜瑞-KY 13.13元、潤泰全12.8元、矽力-KY 10.69元、祥碩10.35元、國巨10.17元、台耀9.84元。

另外，申豐9.83元、緯穎9.72元、聯詠9.66元、和泰車9.16元、群聯8.56元等，第1季EPS也都超過8元。

進一步分析首季稅後純益年增率，華碩、申豐、聯發科、聯詠、潤泰全、國巨等，均成長逾倍；譜瑞-KY、鈊象、祥碩、和泰車、矽力-KY、緯穎等，首季稅後純益也都年增一成以上。

台新投顧副總經理黃文清指出，首季高獲利個股普遍也是當前高價股，以中小型股占多數，原因在於這些中小型股不乏基本面成長題材，推升股價站上高峰。

由於高獲利族群兼具籌碼面優勢，趁大盤目前處震盪整理期，這些個股除了成為資金避險好去處，也可能是季底法人衝刺績效的利器。

法人表示，季報明（17）日將全數公布，個股股價走勢也將相繼反應財報表現，個股獲利表現若不錯，相對也將顯現出整體產業景氣循環處於正面上升期，在短線台股盤面反應業績題材上，投資人可伺機布局。

整體而言，雖然當前產業前景未明，部分個股今年獲利成長動能可能趨緩，但因首季獲利不錯的個股，現金股息配發水準普偏仍維持一定水準，顯示利基型個股，無論是電子或傳產族群，均有機會在今年持續表現。