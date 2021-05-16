虧轉盈族群 盤面焦點

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

季報邁入最後倒數，財報效應短線主導盤勢。觀察目前已揭露的第1季財報數據顯示，不少個股營運恢復生機、獲利能力「由虧轉盈」，這些具備轉機概念族群，可望因業績題材加持，擷取盤面目光。

台新投顧副總經理黃文清表示，當前牽動全球股市最重要變數在新冠疫情、原物料上漲、通膨快速增溫的後續發展；另一重點則是台股上市櫃公司第1季財報。

黃文清指出，今年首季營運表現不佳個股與族群，或是償債能力受質疑的公司，近期股價可能受到影響、不利後市表現；反觀獲利優異或「轉虧為盈」的轉機股，有機會吸引市場注意。

截至目前為止，在所有已公告首季財報的上市櫃個股中，有18檔個股去年營運虧損，但今年第1季已「由虧轉盈」、每股稅後純益（EPS）超過0.5元，主要分布在PCB、光電等電子次產業，以及紡織、鋼鐵、橡膠、化工、文創等傳產股。

觀察這些「虧轉盈」族群第1季每股稅後純益（EPS），以霖宏6.03元、燿華1.89元、州巧1.56元暫居前三名；另外，辣椒、基勝-KY、台橡、大成鋼、台灣銘板、泰偉、德宏、集盛、晶彩科、光明等，首季EPS也都在0.7元以上。

統一投顧董事長黎方國指出，季報公布完畢後，時序將進入傳統產業旺季，個股股價走勢也將取決於基本面好壞，預期本業有轉機題材且預估獲利可望持續成長個股，有機會獲得市場青睞。

個股 財報 轉機

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