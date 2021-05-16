股海自由行／主流股不明 量縮止穩再布局

5月來金融市場大幅震盪，通膨陰影隱然若現，可能促使美國聯準會（Fed）為首的各國央行做出調整，讓原本寬鬆的貨幣政策轉向，而加拿大央行已宣布縮減購債規模，巴西、俄羅斯央行開始升息，熱錢派對是否告一段落，投資者憂慮不已。

通貨膨脹是否嚴重，大宗原物料價格變化極具關鍵。CRB商品指數由19種原物料商品所組成，其中，能源（原油、天然氣、汽油及熱燃油）占比重39%、軟性商品（糖、棉花、咖啡、可可及橙汁）占比重21%、貴金屬與工業金屬（黃金、銀、銅、鋁及鎳）占比重20%、農產品（黃豆、小麥及玉米）占比重13%、畜牧（活牛及瘦豬）占比重7%，包含範圍廣泛。

短期而言，原物料確實漲幅不小。去年初疫情爆發後，CRB商品指數在4月21日殺到106.29點，低於上一次升息循環2016年2月後的155.0102點，然而今年5月12日該指數已經來到207.96點，漲幅達95.65%，一年的時間漲幅近一倍。

然而，如果拉長時間觀察，現在的CRB指數水準僅略高於金融海嘯後2009年2月的低點200.16點，相距歷史高峰2008年7月的473.97點甚遠，持平而論，從CRB商品指數來看，應是短線漲多，長線仍在回溫的狀態。

觀察細項，能源極具重要性，占CRB指數比重近四成，20世紀三次的石油危機，曾造成全球通膨和政治動盪。

近期，西德州輕原油每桶報價在60~67美元波動，距離其歷史高點2008年7月的每桶147.27美元仍有相當差距；其次，天然氣每100萬英熱單位報價不到3美元，約是2008年7月歷史高點13.694美元的兩成多，自去年低點反彈後即進入整理並未續揚。

不過，銅價漲勢驚人。日前，倫敦金屬交易所（LME）期銅報價創下每公噸10,747.5美元的歷史最高價；鐵礦石期貨價格也出現歷史新高每噸226美元，農產品也有黃豆、玉米一度突破八年高點，原因主要為經濟復甦甚或基礎建設需求增加，供給相對有限所致。

通貨膨脹的定義是：一般（非個別）物價的持續（非偶爾）上漲，以此來看，目前已有某些產品價格升幅影響到民生消費，但還沒有到通貨膨脹的程度，關鍵將是在未來是否持續走高。

台灣的情況也是升溫中，主計總處編纂的4月消費者物價指數（CPI）為2.09%，是2018年2月高點，原因為油料費、蔬菜價格上揚，加上連假旅遊團費及旅館住宿費調漲所致。不過，扣除能源和食品的核心CPI年增率1.35%，並未特別高。躉售物價指數（WPI）年增率漲9.62％為2008年7月以來高點，主因為石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格上漲。

事實上，溫和的通膨不是壞事，也是景氣回溫的訊號。這次物價上漲原因眾多，除了疫情干擾，還有供應鏈、勞動力等因素，讓問題變得更複雜，但隨著注射疫苗人數增加，工作人數增加和貨運順暢後，供需緊張的現象可望舒緩，美國聯準會指出通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲。

因此，通膨議題實質衝擊應是有限，股市之所以震盪主因仍是漲幅過高、過速，台股動輒六、七千億元成交量，三成當沖並非常態，持股維持低水位，不急於加碼，在主流不明顯下，可以鎖定如台灣50、高股息、低波動等ETF，待量縮止穩再行布局。（作者是資深證券分析師）