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雙北升三級警戒 國安基金密切關注周一台股、疫情發展

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
雙北防疫警戒升至第三級，國安基金密切注意周一股市與疫情狀況，圖為股市示意圖。報系資料照／記者林澔一攝影
雙北防疫警戒升至第三級，國安基金密切注意周一股市與疫情狀況，圖為股市示意圖。報系資料照／記者林澔一攝影

雙北市今（15）日進入第三級警戒，衝擊工商消費活動，投資人更關注周一（17）日股匯市開盤，恐怕面臨挑戰。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，國安基金密切關注股市與疫情狀況，有必要時候，不排除召開國安基金臨時委員會，討論應變措施。

阮清華呼籲投資人不要恐慌，理性面對，觀察基本面上，也許短期消費例如餐飲、旅遊等會有短線影響，不過台灣基本面仍在，進出口、生產活動等不會有太大影響，基本面相當穩健。

行政院今日早上舉行臨時記者會，宣布新增加180例本土、5例境外，創下新高。中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，雙北熱區篩檢率陽性偏高，即日起至5月28日升級到三級警戒。

台股周五（14）日終場收在15827.09點，上漲156.99點。雙北升級三級警戒後，周一股匯市開盤面臨挑戰，國安基金是否可能進場護盤，成為投資人關注焦點。

國安基金 疫情

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