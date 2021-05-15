單日爆180例、雙北警戒！下周股市再崩？ 投顧專家解盤

雙北疫情再升溫，台股經歷上周瘋狂殺盤後，下周一會不會又下殺？投顧專家表示，疫情加劇會讓觀光旅遊業相關概念股再度受挫，但因上周台股跌勢已部分反映疫情惡化，加上美股科技股已回檔兩天，防疫升級影響股市程度不會太嚴重，國家隊也會出手。專家都說，疫情因素影響股市，疫苗施打率是關鍵。

台新投顧總經理李鎮宇表示，雙北進入第三級警戒，對股市一定衝擊，也會有一些賣壓。他說，美股原本有通膨因素，在聯準會表明不會升息後，已經反彈；台灣股市科技股也比較穩住，但疫情又有點出乎意料，周一股價會有恐慌性賣壓，市場的確會有一些壓力。

他說，防疫升級後，內需急凍，內需相關概念股首當其衝，但網購相關股票一定會持續往上走。此外，防疫股也會成為各方青睞重點，尤其是疫苗股，因此不至於大崩盤，政府國家隊也會進去拉抬權值股。由於美股費半指數也反彈，台積電ADR也上漲3.4%，國家隊這時進去拉權值股也比較輕鬆。

李鎮宇說，市場上比較擔心的是疫情控制，因為如果升到第四級，就會影響全世界電子產品出貨，例如昨天增加到180多例，可能就會讓部分投資人擔心是否會到第四級，想要先離場。但他覺得不至於第四級，政府一定要考慮很久，因為這會造成全世界供應鏈斷線，晶片無法出口，全世界都會跳起來。

對於中長期股市走向？李鎮宇說，這波疫情有點回馬槍，但應該是最後一波，主要是大家已經鬆懈很久，進香等活動都如常進行，加上大家也不想打疫苗，因此才會釀成災情。如果台灣能夠處理好疫苗，例如盡可能請美國早一點給疫苗，國內高端疫苗七月中也可以上市，經濟就不至影響太大。

華南投顧董事長儲祥生表示，因為防疫再升級，周一股市一開始難免會殺盤，最直接是餐飲飯店百貨等服務概念股。不過因為本周已有下殺千點的震撼教育，已反映部分恐慌，台股破點是15165點，周四周五已收歛，應該可以守住。

他說，美股已經反彈，台積電ADR連續兩天回漲，台灣科技股也有回來一部分，周一就看是否由科技股帶動指數支撐。另外原物料如航運、鋼鐵股等都已跌三天，上周低點還是有買盤承接。加上今天是周六，明天會沈澱，下周一若亞股，如日本、韓國股市盤勢不錯，狀況就不會太差。

儲祥生認為，本周已是最大震撼教育，提早反映對疫情恐懼，如今防疫升級，也有利阻止疫情擴散，以台灣目前各方面條件，應該可以擋住這波危機。