載板、IC設計 法人搶買

台股連三日守穩半年線15,609點支撐，南電、金居等季報亮麗、全年營運展望佳的績優股，在評價回到相對低檔後，獲得法人買盤進場承接，昨（14）日股價創近三日新高，將扮演多頭下周反攻聚焦點。

美國通膨疑慮再起、新冠本土疫情升溫等多重利空罩頂，台股終於出現本波上漲以來最大規模的震撼教育，短短三日從17,304點高點，最低殺至15,165點，高低點達2,139點，幾乎所有個股遭到無差別砍殺，僅有部分防疫概念股逆勢出頭。

雖然近日電子股雜音不斷，但部分個股季報展現強勁營運動能，且下半年正面展望不變，在股價修正二至三成後，中長期投資價值浮現，部分高檔先行減碼，或是調節漲多傳產原物料股的法人，開始進場逢低承接。

排除防疫概念股，統計股價收在近三日高點，且獲得三大法人買盤挹注逾500張的個股，有和碩、敦泰、南電、金居、景碩、立積、順德、環球晶、鈺太等個股，主要分布於ABF載板、IC設計、電池等電子次族群。

受惠5G、資料中心等相關應用需求持續暢旺，ABF載板、BT載板吃緊狀況尚未緩解，南電第1季毛利率攀上20%水準，每股純益（EPS）2.45元，改寫12年半新高。至於景碩第1季毛利率也回升至22.1%，EPS達0.57元，將逐季走揚。

IC設計族群在晶圓代工產能供不應求，以及漲價效應帶動下，第1季財報普遍繳出亮麗成績單，敦泰在手機淡季中，單季營收逆勢創高，預期第2季營收及毛利更趨正面；立積以不漲價衝刺市占，預期本季營收可望更上一層樓。