台股大反攻 終止連四跌

美股止跌回穩，以及短線賣壓獲得宣洩，台股昨（14）日無懼本土疫情加溫利空、外資賣超136億元的衝擊，台積電、鴻海等大型電子股吹響反攻號角，帶動指數終止連四跌；惟周線長黑大跌1,457點，改寫史上單周第二大紀錄。

也因盤中傳出染疫人數激增，當沖比上衝到48.06%再創歷史新高，等於昨日近一半的量能全是當沖客貢獻，當沖交易買賣金額加總為4,961億元；融資則續減58億元至2,308億元，連四日共減394億元。

兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清認為，近日跌深電子股接棒展開反彈，顯示多頭人氣並未退散，在融資減肥、政府基金進場穩盤等有利條件下，如果鋼鐵、航運族群能打開跌停，加入攻擊行列，將有助下周520前站回16,000點關卡。

台電跳電事件並未波及晶圓代工、DARM等生產，加上美股四大指數同步收紅，激勵台股昨日早盤一度大漲405點攻抵16,075點，但原物料股賣壓仍重，「萬六」曇花一現，所幸連三日守穩半年線15,609點，終結自4月29日17,709高點來重挫2,543點跌勢，終場上漲156點收15,827點，成交量縮至5,161億元。

以中小型股為主的櫃買指數，昨日同樣挑戰半年線未果，但連二日收漲，顯示多空換手後，初步見到止穩現象。

周線來看，集中市場重挫1,457點，僅次於1990年6月4日至9日當周的1,758點，是史上第二大跌點，單周跌幅為8.43%，周K連二黑，也因此今年來漲幅大幅下滑至7.4%，跌下亞股冠軍寶座，輸給越南及南韓排第三；櫃買市場也連二周收中長黑K，單周跌17.34點或8.48%。

外資昨日持續調節136億元，連五賣，單周賣超934億元，是3月來最多，累計今年來外資賣超達3,924億元，已是去年全年賣超5,395億元的72%；而外資在台指期淨空單昨日再降6,268口至15,524口。內資投信買超24億元，連八日回補，本周逢低加碼68億元，是去年12月7日至11日當周大買75億元後最多；八大公股行庫單日續買30億元，連五日低接台股，與投信合力扮演穩定多頭的重要關鍵。

凱基投顧台股策略分析師張明祥分析，本土疫情升溫對科技股產能衝擊有限，加上外銷市場以歐美地區為主，回補庫存效應將支撐台股獲利維持上修周期不變，本波重挫反而提供長期布局機會。