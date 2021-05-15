股海自由行／ESG概念股 還有好日子

近年來ESG（環境、社會及公司治理）投資逐漸成長為一個大的投資主軸，甚至在去年的第50屆達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）中，被列為會議主題。

其實，ESG並非一個新的概念，強調不只看重股東、而是所有利害關係人（stakeholders）的概念，WEF的創辦人Klaus Schwab在半個世紀前提出這樣的倡議，但是並未形成主流。直至2019年8月美國企業圓桌會議（Business Roundtable）發表由「股東資本主義」轉向「利害關係人資本主義」宣言，ESG的概念在投資市場中漸漸火熱起來。

本質上，ESG投資反映的是金融海嘯以來極為明顯的「大優於小」現象，也就是大型股股價表現遠優於小型股的趨勢，這一點可由全球ESG指數走勢與大型股指數走勢亦步亦趨來驗證。其道理不難理解，相較於小型公司，大型公司較有餘裕進行廢氣/水處理的投資（E），對於事故處理恢復的經驗較佳（S），較有能力聘請較多獨立董事（G）。因此，ESG投資人所投資的公司其實以大型公司為多。

另一個特色是，在新興市場進行ESG投資得到的效益比成熟市場大。因為新興市場企業多數尚未走到成熟階段，能夠進行ESG相關投資的企業比率沒有那麼高；新興市場有能力進行ESG投資的企業，其整體競爭力、包括獲利能力，優於一般企業的差距會更加拉開。股價表現差距自然也會較成熟市場（ESG指數與整體指數的報酬相比）的情形大。故我們在區域上做ESG投資的選擇時，可把重點放在新興市場方面。

最後，關於ESG三個分別的面向中，重要性是否一樣，答案是否定的。依對股價的影響程度來看，「環境」和「社會」的重要性明顯要高於「公司治理」。以美國道瓊工業指數為例，自ESG開始評分以來，三者與股價的相關係數分別為0.53、0.68與0.13，顯然G與E和S有不小的落差。

我們對此的解釋是，因公司治理的幾個主要項目，無論是獨立董事比率、董事會議的出席率、董事會規模等等，即便在ESG概念尚未獲得重視前，也是傳統上評價「好」公司所需具備的條件；公司治理原本就很重要，在ESG概念導入後的「額外」加分功能並不明顯。

整體而言，ESG投資是一個不可逆的投資趨勢，不只先進的投資市場已針對相關主題提供投資機會，台灣近來也有逐漸趕上的趨勢，未來肯定仍是重要的投資參考。

去年第3季以來全球小型股表現超越大型股的趨勢，雖然使ESG投資的優勢有所削減；但是依目前景氣復甦已經逐漸由初期往中期邁進，小型股相對於大型股的優勢將會再度逆轉，ESG投資隨著大型股重振旗鼓應指日可待。據此，我們認為相關投資主軸仍有可期。

（作者是凱基投顧董事長）