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台指期夜盤震盪上揚 嘗試站回萬六關卡

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪上揚，高點觸及15,901點，嘗試站回萬六關卡，法人指出，美股四大指數科技類股短線上稍有止穩現象，不過台股上方仍有季線反壓，國內疫情尚未穩定，台股仍屬震盪偏空格局。

外資現貨賣超136億元，期貨淨空單減6,268口至15,524口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為1萬餘口，賣權OI稍有增加，不過買、賣權OI布局鬆散。

法人指出，外資期現貨續作中性布局，自營商選擇權中性偏空，月選中性不變，整體籌碼面中性偏空格局。技術面台積電上方有下彎均線呈現蓋頭反壓，目前在電子權值反彈無力下，短線逢高仍可偏空操作台股。

台股 選擇權 外資

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