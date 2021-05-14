ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢揚

新冠肺炎本土疫情升溫衝擊多頭信心，台股本周急殺回測半年線支撐，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）幾乎全盤皆墨，只有具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上漲8.6%，表現最出色。

美國最新公布物價指數超標，再度引發市場對通膨疑慮，美科技股持續走弱，加上本土確診案例攀高，引發台股本周多殺多賣壓出籠，最多一度下殺逾2,100點，所幸最終在半年線收腳，統計集中市場下跌1,457點或8.4%，櫃買市場周線跌17.34點或8.4%，兩市連二周收跌。

22檔追蹤台股標的為主的ETN中，除富邦蘋果反一N逆勢收紅，具有低波動、高股息特色的標的走勢相對抗震，其中元大特股高息N單周下跌2.3%居次，統一微波高息20N、元大富櫃200N、富邦存股雙十N跌幅分別為4.6%、7.7%、7.9%，亦擠入前段班。

台股本波下跌走勢又急又猛，統計只有報酬率前五名ETN打敗大盤，其中更有七檔跌幅超過一成，是ETN產品正式掛牌以來，少見的狀況。