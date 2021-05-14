聽新聞
test
0:00 / 0:00
就市論勢／AIoT、車電、鋼鐵 有看頭
盤勢分析
受美股走揚激勵，14日台股跌深反彈，終場大漲156點，收15,827點，守穩半年線之上，周線連二黑。
從盤面各類股表現看，電子股及重要權值股相對強勢，包括半導體、網通等漲幅都明顯領先大盤；先前強勢漲多的傳產股像是鋼鐵、運輸及造紙等相對疲軟。
投資建議
傳產股持續受惠獲利不斷上修，除運輸瓶頸的時間和幅度都超乎預期，外溢的貨櫃運輸訂單也往航空貨運擴散、展望正向。不過考量之前漲多、籌碼相對凌亂，建議可優先關注傳產股走勢，作為台股何時有望止穩的觀察指標。
就資金面看，散戶參與度提升，加上當沖盛行，熱門股易暴漲暴跌，且常常非基本面變化引發。就評價面看，目前流動性充裕，評價面較不用擔心。
投資方向上，科技股關注AIoT、車用電子、高速傳輸、IC載板、PCB、5G概念、面板等，傳產股持續看好鋼鐵、貨櫃及散裝等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言