就市論勢／AIoT、車電、鋼鐵 有看頭

盤勢分析

受美股走揚激勵，14日台股跌深反彈，終場大漲156點，收15,827點，守穩半年線之上，周線連二黑。

從盤面各類股表現看，電子股及重要權值股相對強勢，包括半導體、網通等漲幅都明顯領先大盤；先前強勢漲多的傳產股像是鋼鐵、運輸及造紙等相對疲軟。

投資建議

傳產股持續受惠獲利不斷上修，除運輸瓶頸的時間和幅度都超乎預期，外溢的貨櫃運輸訂單也往航空貨運擴散、展望正向。不過考量之前漲多、籌碼相對凌亂，建議可優先關注傳產股走勢，作為台股何時有望止穩的觀察指標。

就資金面看，散戶參與度提升，加上當沖盛行，熱門股易暴漲暴跌，且常常非基本面變化引發。就評價面看，目前流動性充裕，評價面較不用擔心。

投資方向上，科技股關注AIoT、車用電子、高速傳輸、IC載板、PCB、5G概念、面板等，傳產股持續看好鋼鐵、貨櫃及散裝等。