一周熱門零股／元大高股息 重獲青睞

台股高檔震盪，零股投資人近一周把握股市修正後布局機會，鎖定台積電（2330）等電子指標股或元大高股息等台股ETF，法人指出，多空不明朗，目前台股上漲應視為弱勢反彈，操作謹慎因應。

統計本周前十熱門零股標的依序為台積電、元大台灣50、長榮、中鋼、陽明、鴻海、國泰台灣5G+、元大高股息、聯電、富邦台50等，成交1,316萬至164萬股不等；與上周相較，元大高股息、富邦台50躋身前十名，可留意的是，隨台積電震盪修正之際，牽動零股投資人逢回布局，近一周零股成交量突破千萬股。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將資本支出上調，中長線營運能見度高，股價修正後，近兩日量縮上揚，嘗試築底。

隨台積電、聯發科、鴻海等電子權值股反彈止穩，加上股價走低提升布局價值，元大高股息、富邦台50等具有較高電子權值股的ETF雨露均霑，連帶牽動資金敲進，使相關ETF再度進入零股熱門交投排行榜中。

法人分析，指數兩度站上萬六又再失守，短天期均線即將下彎向季線靠近，技術面將形成蓋頭反壓，此外，台股除有疫情干擾，還要考量美國科技股正經歷通膨疑慮調整期，行情呈壓，目前台股上漲應視為弱勢反彈，操作宜謹慎因應。