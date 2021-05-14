台股今日違約交割5,146萬元 2019年2月有統計來最高

台股本波急殺讓投資人措手不及，臺灣證券交易所統計，今（14）日證券商申報集中市場單日違約買進加計賣出金額3.1億元，是去年6月來最多，買賣相抵後5,146萬元，是2019年2月有統計以來最高。

櫃買市場方面，今日違約買進加計賣出金額538萬元，買賣相抵後為144萬元。

證交所表示，台股為「T+2」交割制度，今日證券商申報的違約反映12日的交易結果，雖然買賣合計、買賣相抵後金額均創近來新高，但與當日成交量7,828億元相較，仍在合理範圍內。

台股連日重挫後已見回穩，證交所相關主管預期違約應不至進一步擴大，但仍將密切注意是否有失序現象，由於近年來證券商對於風險控管更趨嚴格，以往數十億元違約交割案例應不易見到。

這位主管指出，如果證券商申報違約戶頭較為集中，未來會進一步查核是否有做好相關KYC（認識你的客戶）措施，並提醒剛進入市場的股市小白，投資應有正確觀念，除做好風險控管，最好不要融資交易，也不要進行當沖。

以今日違約交割標的來看，主要集中在陽明（2609）、長榮（2603）、中鴻（2014）等三檔近期漲多後，拉回兇猛的傳產原物料熱門股，金額分別為1.03億元、0.35億元、0.39億元，其中，陽明較多的申報違約券商為元大中和0.55億元、元富烏日0.20億元，中鴻則為元富烏日0.19億元。