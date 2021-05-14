新聞解析／台股跌勢慘烈 投資人下周該跑還是該買?

台股本周行情震盪，單周重挫1,457.91點，跌幅達8.43%，面對電子股還未完全回神，傳產股卻出現人氣持續潰散的大跌走勢，投資人後續該如何操作?多位法人認為，成交量縮小是好事，若下周出現急殺就是買點，可以分批往下布局，至於選什麼股，「跌深的績優電子股」幾乎是法人的共識。

受國內疫情升溫及美股重挫的衝擊，台股本周一度在盤中觸及15,165.27點，創下單日盤中重挫1,417.86點的歷史紀錄，今（14）日反彈收在15,827.09點，上漲156.99點，但本周跌勢慘烈；本周各類股全數收黑，電器電纜跌幅20.87%最高，鋼鐵類股跌幅16.27%、航運類股跌幅15.56%，短線大漲的傳產族群回檔較深，包括玻陶、造紙、橡膠類股等，周跌幅11.5～15%不等。

統計三大法人本周賣超台股1,144.72億元，外資連五賣，單周賣超934.31億元，為今年3月首周以來單周最大賣超金額，自營商本周賣超278.48億元，僅投信力挺，合計本周買超68.07億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股由科技股領軍反彈，電子指數上漲1.48%，其中，網通類股反彈1.79%最高，半導體類股上漲1.68%，另外電子零組件、其他電子等，也都有約1.5%左右的漲幅，金融指數上漲0.99%，僅非金電指數下挫，以鋼鐵、航運、造紙、橡膠等類股跌勢最深，跌幅3.6~8.9%不等，這波當沖熱門的航運及鋼鐵等個股，股價相對弱勢。

葉獻文分析，大盤今日止跌反彈，下周仍需持續觀察當沖熱門股是否出現輪動，且資金輪轉至其他類股，才可以視為籌碼面已相對止穩，另外，技術面與資金面經本周重挫衝擊後，需要由先前領跌的科技股領軍反彈，關鍵在指標龍頭股能否率先止穩。

葉獻文認為，現階段仍須密切觀察國內外疫發展，若持續惡化恐再度影響投資信心，但就企業基本面來看，台股全年企業獲利仍具雙位數年增成長動能，只要疫情控制得宜，待盤勢回穩後，亮眼的財報數據與台股強健的企業體質，將有助加深外資回流信心。

台新投顧副總黃文清認為，台股目前是科技股、傳產股輪盤的表現，預估大盤指數將在15,000~16,000點區間震盪整理，後續仍要觀察疫情的發展，如果疫情擴大，反彈幅度恐將受到影響。

他強調，在大盤震盪築底下，只要疫情有效控制，很快就可以止跌反彈，今日量縮是好事，顯示投資人有冷靜看待大盤的變化，在輪盤的情況下指數將呈現震盪，黃文清表示，目前在跌深下不用再殺低，但是可以找機會布局第3季看好、跌深的好股，包括電子股及傳產股都可以，電子股以半導體相關包括IC設計、記憶體都可以找到跌深的好股。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，電子股占大盤成交比重小幅拉升，主要是類股仍在找均衡點，心態趨向觀望成交量自然會出現萎縮，台股今日的走法是好的，但是要花一點時間來找均衡點。

他認為，在519台指期結算、第１季財報全數出爐、520的政治因素等影響下，預期下周恐將持續低迷，不過，大盤指數仍可望守在半年線之上，在操作上，可以尋找質優的個股，例如台積電、聯發科前兩天已爆出今年來的大量，代表有人進場承接，類似的跌深績優股，都可以考慮布局。

證券分析師張陳浩強調，電子股占大盤成交比重先拉升到5成以上，但終場僅占46.3%，主要是受到傳產股上沖下洗的影響，推升傳產股占大盤的成交比重，尤其是運輸股及航運股的表現最為明顯；至於量縮則是好事，尤其在修正的格局時。

他認為，今日台股上漲僅是反彈，不見得止跌，下周仍可能受到疫情的衝擊，如果下周出現急殺則是買點，可以分批慢慢往下布局，在標的上，以跌深的低價電子股為首選，包括IC設計股、DRAM股等，都有績優的標的，傳產股部分則要視個別公司的情況，例如鋼鐵股的中鋼值得留意。