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大盤震盪 高ESG、高股息、藍籌股攻守兼備

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣連日來疫情升溫，中央疫情指揮中心表示疫情已進入「非常嚴峻」的階段，雖尚未宣布防疫升級至第三級，但消息一出，使台股市場連日來恐慌性賣壓湧現，一度跌破萬六大關，所幸恐慌氣氛有收斂跡象，今(14)日開盤走高且一舉重回萬六點，台股止跌訊號似浮現。

法人表示，台股先前短線技術性指標有過熱跡象，加上近期疫情台灣連日出現本土案例，使國內對防疫開始緊張，加上台股於去年疫情以來，除去年3月有大幅修正外，其他並未有像樣的修正，但事實上從台股盤勢結構與景氣結構來看，反而應歡迎近日的大幅修正，多頭過程中的急跌表現，剛好把先前台股過熱跡象給稍加冷卻，這應看成正常也是健康的現象，投資人無需過度恐慌。

國泰台灣ESG高息藍籌基金經理人莊國偉表示，短線大幅修正反有利籌碼沈澱，也符合多頭市場的急跌緩漲特性，而從大方向來看，台灣景氣恢復及疫苗施打，景氣中長線無虞，在防疫升級下，疫情未來也將朝改善方向且將逐漸舒緩。

尤其就當前來看，台灣大型藍籌股企業財報及財測都趨於穩健，根據Bloomberg資料統計，有ESG永續企業的ROE較高，獲利展望佳也往往推升股價表現，因此建議投資人在市場慌亂時應冷靜觀察，待技術面整理後可伺機進場布局提前修正或具ESG長線投資趨勢的高息藍籌股。

整體來看，台股短線大幅修正反有利籌碼沈澱，建議技術面整理後可優先布局具有ESG把關的永續藍籌企業及高息股，以ESG護航、高股息為下檔保護，同時透過傳產、金融、電子多元布局，讓投資無懼市場多空、攻守兼備。

台股

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