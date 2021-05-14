聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技股當多頭衝鋒 台股漲156點收15,827點
台股今(14)日收盤15,827.09點，上漲156.99點，成交量5,105.12億元；台股本周經歷大幅波動，全周大跌1,457.01點。
今日開盤衝高再攀升並突破萬六點關卡，盤面仍由台積電（2330）撐盤，聯發科（2454）、國巨（2327）等科技股當多頭衝鋒，不過，航運及鋼鐵類股未能守住平盤，再度引發殺盤，但權值股撐住平盤之上，尾盤再由多頭強拉。
第一金投顧表示，日前盤面主流鋼鐵及航運人氣持續潰散，技術面來看，由於近期以多次天量黑 K 棒使得上面套牢壓力較重，短線趨勢轉空。由於第1季季報最晚將於下周一(17日)前全數開出，可持續檢視財務數字及後續展望。
選股可由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚且進入旺季的個股較為防守，但須控制好持股水位與風險，可靜待量縮拉回整理後再行進場布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言