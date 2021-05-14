科技股當多頭衝鋒 台股漲156點收15,827點

台股今(14)日收盤15,827.09點，上漲156.99點，成交量5,105.12億元；台股本周經歷大幅波動，全周大跌1,457.01點。

今日開盤衝高再攀升並突破萬六點關卡，盤面仍由台積電（2330）撐盤，聯發科（2454）、國巨（2327）等科技股當多頭衝鋒，不過，航運及鋼鐵類股未能守住平盤，再度引發殺盤，但權值股撐住平盤之上，尾盤再由多頭強拉。

第一金投顧表示，日前盤面主流鋼鐵及航運人氣持續潰散，技術面來看，由於近期以多次天量黑 K 棒使得上面套牢壓力較重，短線趨勢轉空。由於第1季季報最晚將於下周一(17日)前全數開出，可持續檢視財務數字及後續展望。

選股可由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚且進入旺季的個股較為防守，但須控制好持股水位與風險，可靜待量縮拉回整理後再行進場布局。