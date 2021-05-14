集保結算所攜手證券商公會 推集保e手掌握抽獎活動

集保結算所與證券商公會5月13日共同宣布舉辦「全新集保e手掌握 大獎帶回家」投資人抽獎活動，歡迎投資人搶先體驗「集保e手掌握」App創新功能又可抽大獎！

集保結算所董事長林修銘表示，集保手機存摺上線以來已突破230萬用戶，創新的證券、基金功能深獲投資人喜愛，為持續服務廣大投資人，今年更首度與六家銀行合作提供存款帳戶資訊查詢新功能，以呼應投資人對於「款券資訊合一」之期待，同時配合新功能上線，將App全新命名為「集保e手掌握」，及偕同證券商公會共同舉辦投資人抽獎活動。

本次「全新集保e手掌握 大獎帶回家」抽獎活動期間自5月13日起至6月30日止，抽獎活動內容豐富，共計推出開戶開通、好友同樂、天天查詢，與五萬幸運等四重回饋抽獎獎勵方式，獎項包含Gogoro電動機車、最新型iPhone 12 promax手機、Switch家庭遊樂器等多樣好禮，鼓勵投資人多多使用「集保e手掌握」App之各項創新服務，以贏得更多中獎機會。

集保結算所長期配合金管會政策，此次聯手第一銀行、華南銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、元大銀行、中國信託銀行及合作金庫銀行，合作推出開放銀行Open Banking「消費者資訊查詢」服務，提供投資人透過「集保e手掌握」App查詢銀行存款帳戶資訊，幫助e手掌握款券資訊。

林修銘進一步表示，集保結算所致力推動各項創新金融服務，與持續蒐集各方建議及用戶需求，此次推出連結銀行新功能，除完善「集保e手掌握」App之款券服務範圍，亦期望帶給投資人更便捷、安全、安心之資產整合服務，未來將持續連結更多合作銀行，並鼓勵投資人使用「集保e手掌握」App之各項服務，以利投資人e手掌握證券、銀行資訊與資產配置。

因應國內疫情防疫等級提升，集保結算所朱漢強總經理鼓勵持有紙本存摺投資人，盡快向往來證券商申請轉換為手機存摺，透過使用集保提供之帳戶餘額查詢、股東權益推播等線上免臨櫃服務，完全不受疫情影響。另外，適逢股東會旺季，朱總經理再次呼籲投資人，多加利用集保提供的另外一個「股東e票通」電子投票功能，既可行使股東權益，又可免受疫情困擾，共同為防疫盡一份心力。

即日起歡迎投資人申辦與體驗全新「集保e手掌握」App，並將大獎帶回家，更多活動詳情請見「集保e手掌握」推廣網站。